Calendario folle per Elisabetta Cocciaretto: domani già in campo dopo la vittoria in Billie Jean King Cup!

Elisabetta Cocciaretto è stata una delle protagoniste principali della cavalcata trionfale dell’Italia verso la conquista della seconda Billie Jean King Cup consecutiva, al termine di una settimana estremamente intensa ed emozionante. La tennista marchigiana ha sempre giocato da singolarista numero 2, chiudendo le Finals di Shenzhen con un bilancio personale di due vittorie ed una sconfitta.

Un rendimento positivo che ha contribuito in maniera importante all’impresa della squadra azzurra, capace di bissare il titolo ottenuto a Malaga nel 2024 anche grazie ai successi della numero 91 al mondo contro la cinese Yue Yuan (in rimonta 4-6 7-5 7-5) ai quarti e soprattutto con la statunitense n.18 WTA Emma Navarro (6-4 6-4) nella finale odierna.

Cocciaretto ha ceduto solamente in semifinale alla forte ucraina Marta Kostyuk, rimediando una netta sconfitta (6-2 6-3) rivelatasi poi ininfluente in seguito ai due punti portati a casa da Jasmine Paolini in singolare contro Elina Svitolina e poi insieme a Sara Errani nel doppio di spareggio. La 24enne nativa di Ancona può dunque considerarsi ampiamente soddisfatta per questo primo atto di uno swing asiatico che proseguirà nei prossimi giorni a Pechino.

In realtà “Coccia” è attesa in campo già domani nella capitale cinese per il primo turno di qualificazione del WTA 1000 di Beijing, non avendo la classifica per poter accedere direttamente al tabellone principale. All’indomani della vittoria su Navarro (forse la più importante in carriera) e della festa tricolore per la BJK Cup, la marchigiana sfiderà da favorita la francese Chloe Paquet (n.217 del ranking) con l’obiettivo di portarsi ad un solo incontro dal main draw.