Quanti punti può recuperare Alcaraz su Sinner a Barcellona? Gli scenari turno per turno

Carlos Alcaraz ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo battendo Lorenzo Musetti in rimonta nella finale andata in scena domenica pomeriggio sulla terra rossa del Principato. Il fuoriclasse spagnolo ha brillato sull’amato mattone tritato dopo non aver pienamente convinto nei Masters 1000 sul cemento di Indian Wells e Miami, conquistando così 1.000 punti in un colpo solo e superando il tedesco Alexander Zverev al secondo posto nel ranking ATP.

Il 21enne può ora fare affidamento su 7.720 punti e sta inseguendo Jannik Sinner, che sta per finire di scontare la squalifica di tre mesi e tornerà in campo agli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 maggio al Foro Italico di Roma. Carlos Alcaraz ha deciso di non rifiatare dopo aver alzato al cielo il trofeo in Costa Azzurra e questa settimana sarà impegnato al torneo ATP 500 di Barcellona. In terra catalana potrà recuperare ulteriori punti al fuoriclasse altoatesino, perché non ha cambiali all’orizzonte.

Dodici mesi fa, infatti, non prese parte a questo appuntamento (come a Montecarlo) e tornò in scena direttamente al Masters 1000 di Madrid. Il campione in carica di Roland Garros e Wimbledon ha dunque la possibilità di avvicinarsi al numero 1 del mondo, che è comunque già certo di rimanere al comando in vista del suo rientro agonistico (quest’anno ha giocato soltanto gli Australian Open, riuscendo a vincere lo Slam sul cemento di Melbourne per la seconda volta consecutiva).

Quanti punti può recuperare Carlos Alcaraz a Jannik Sinner sulla terra rossa di Barcellona? Il massimale è di 500: conquistando il titolo volerebbe infatti a quota 8.220. Diamo uno sguardo dettagliato turno per turno: qualificandosi agli ottavi ne porterebbe a casa 50 (totale di 7.770), con i quarti ne guadagnerebbe 100 (7.820), con la semifinale ne intascherebbe 200 (7.920), con la semifinale il bottino salirebbe a 330 (8.050) e con la semifinale si parlerebbe appunto di un premio di 500 punti (8.220).

Carlos Alcaraz esordirà contro il qualificato statunitense Ethan Quinn, poi agli ottavi incrocerebbe il vincente del confronto tra il serbo Laslo Djere e il francese Arthur Rinderknech. In un eventuale quarto di finale potrebbe aspettarlo l’australiano Alex de Minaur, atteso prima dall’argentino Tomas Martin Etcheverry e poi dal britannico Jacob Fearnley. Attenzione all’ipotetica semifinale dove all’orizzonte potrebbero esserci il greco Stefanos Tsitsipas o il francese Arthur Fils, mentre dall’altra parte del tabellone spiccano il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Frances Tiafoe, il danese Holger Rune.

QUANTI PUNTI PUÒ GUADAGNARE ALCARAZ SU SINNER A BARCELLONA

Qualificazione agli ottavi: 50 punti (andrebbe a un totale di 7.770)

Qualificazione ai quarti: 100 punti (7.820)

Qualificazione alle semifinali: 200 punti (7.920)

Qualificazione alla finale: 330 punti (8.050)

Vittoria del torneo: 500 punti (8.220)