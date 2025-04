Internazionali d’Italia 2025: prequalificazioni, subito fuori Caruso

Si sono aperte oggi le prequalificazioni, o meglio la loro fase finale, al Foro Italico di Roma. La caccia agli Internazionali d’Italia si decide in quattro giorni, nei quali saranno disponibili queste wild card: una per le qualificazioni del singolare maschile, una per il main draw e due per le qualificazioni del singolare femminile, una per il main draw del doppio maschile e una per il main draw del doppio femminile.

In campo maschile, a stupire sono in particolare due risultati: eliminato, infatti, Salvatore Caruso, un grande passato da top 100 ATP, più di una volta avversario di Novak Djokovic e autore di scalpi notevoli (leggere alla voce Gilles Simon al Roland Garros). A estrometterlo Massimo Giunta in due set. Ed eliminato anche Samuel Vincent Ruggeri, che ultimamente è in fiducia davvero minima, da Alberto Bronzetti. Buono invece il debutto di Gabriele Piraino, numero 1 del tabellone, e di Lorenzo Sciahbasi.

Tra le donne, invece, avanti l’ex protagonista in quota WTA Federica Di Sarra (presente sul campo di Piazza del Popolo), ma si fa valere anche Lisa Pigato, che a buon diritto intende trovare nuova collocazione all’interno dei nomi che possono emergere, oppure riemergere, da questo torneo. Il colpo a sorpresa è di Angelica Raggi, che prova a ripetere il percorso di pochi anni fa (quando riuscì a giocare contro Andrea Petkovic) battendo Vittoria Paganetti, wild card un anno fa.

Nei tabelloni di doppio da segnalare la presenza di nomi ultimamente sulla cresta dell’onda, come quello di Jacopo Vasamì, eliminato al fianco di Filippo Romano da Riccardo Pierin e Luca Potenza. Quanto a Paganetti, è poi capace di rifarsi al fianco di Noemi Basiletti.

RISULTATI PREQUALIFICAZIONI ROMA OGGI

Singolare maschile

Baldoni-Di Nicola 6-4 7-5

Miceli-Bagnolini 5-7 7-6(2) 7-6(4)

S. Pieri-Speziali 7-6(7) 6-4

Sciahbasi-Noce 6-2 6-1

Serafini-Calvano 7-5 3-6 6-2

Marino-Mazza 6-4 4-6 6-4

Tammaro-Massara 6-3 7-6(5)

A. Bronzetti-Vincent Ruggeri 6-0 3-6 6-4

Giunta-Caruso 7-5 6-3

Piraino-D’Agostino 6-3 6-2

Bondioli-Miletich 6-4 7-6(7)

Rapagnetta-Ingarao 6-2 2-6 6-3

Romano-Bellezza Quater 6-7(4) 7-5 6-2

Potenza-Gabrieli 6-3 3-6 6-4

Perfetti-Catini 7-6(5) 7-6(2)

Canato-Alberti 6-1 6-4

Singolare femminile

Pfeifer-Mair 6-4 2-6 7-5

De Matteo-Gentili 6-4 6-1

De Stefano-Traversi 7-5 6-1

Ricci-Pinto 4-6 6-3 6-3

Di Sarra-Rocchetti 6-3 6-4

Zanolini-Rizzetto 6-1 6-1

Zucchini-Milanese 6-4 7-6(1)

Serban-Gasparini 6-4 4-6 6-1

Ferrando-Fornasieri 7-5 6-1

Lombardini-Visentin 6-0 6-3

Pigato-Salvi 6-0 6-0

Grymalska-Bertoldo 6-3 6-3

Raggi-Paganetti 4-6 6-3 6-2

Mazzola-Piangerelli 6-1 6-3

Urgesi-Penna 7-6(2) 6-4

Abbagnato-Girelli 7-5 6-2

Doppio maschile

Coccioli/Lorusso-Serafini/Vincent Ruggeri 2-6 6-4 10-3

Catini/Zanada-Bagnolini/Au. Virgili 6-1 6-0

A. Caruso/Spadola-Iliev/F. Virgili 6-1 6-3

Bondioli/Caniato-D’Agostino/Reitano 6-2 6-3

Giunta/Tammaro-Ingarao/Massara 4-6 6-4 11-9

Perin/Potenza-Romano/Vasamì 3-6 7-6(1) 10-8

Mascarini/Zanotti-Baldisserri/Minighini 1-6 7-5 10-8

Ricca/M. Vavassori-Biondolillo/Crisostomo 6-1 6-2

Doppio femminile

Bertoldo/Mazzola-Grymalska/Salvi 6-4 7-6(1)

Gabba/Rizzetto-Fornasieri/Rossi 6-4 6-4

Basiletti/Paganetti-Gasparini/Serban 6-2 7-5

Arcidiacono/Delai-Dibenedetto/Modetsi 6-1 6-2

Abbagnato/Fossa Huergo-Girelli/Tedesco 6-3 6-3

Aragosa/Parentini-Gardella/Gobetti 7-5 6-1