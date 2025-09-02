Jannik Sinner e i derby: l’ultimo azzurro a batterlo ora fa il commentatore su Sky!

Una serie infinita. Jannik Sinner ha una tradizione decisamente favorevole nei derby affrontati nel circuito maggiore. Nelle sfide disputate contro altri italiani nei tabelloni principali dei tornei a cui il pusterese ha preso parte scendendo in campo, sono arrivate 15 vittorie in altrettante sfide. Un numero importante che fa dell’altoatesino una specie di tabù per gli altri giocatori del Bel Paese.

Chiaramente, la crescita esponenziale di livello avuta da Jannik negli ultimi due anni, ha determinato un innalzamento a dismisura del coefficiente di difficoltà per i rivali italiani. Parlando del n.1 del mondo, si tratta di una mera constatazione. Ci si chiede allora quale sia il rendimento in generale nella carriera da professionista di Sinner, quando si è trovato a giocare contro i connazionali.

Il dato è di 37 vinte e 4 perse e l’ultima sconfitta, non considerando il walkover di Barcellona del 2023 quando il classe 2001 nostrano non scese in campo nei quarti contro Musetti, risale alle qualificazioni del torneo di Cincinnati del 2020, quando fu il siciliano Salvatore Caruso a batterlo col punteggio di 5-7 6-4 6-2. Era chiaramente un giocatore diverso l’altoatesino, poco strutturato fisicamente e molto più falloso con dritto e servizio, sotto la gestione di Riccardo Piatti nella fase “pandemica”.

Curiosità vuole che Caruso ora ricopra il ruolo di commentatore tecnico su Sky Sport, avendo quindi l’opportunità di giudicare da una prospettiva diversa Jannik. Sarà interessante capire se Musetti, che affronterà Sinner nei quarti di finale agli US Open 2025, saprà porre termine a questa striscia vincente di 15 vittorie in serie, oppure se si arriverà a 16.

ELENCO JANNIK SINNER CONTRO ALTRI ITALIANI (dal 2020 al 2025)

30‑Jun‑2025 Wimbledon Grass R128 1 95 (1)Sinner d. Luca Nardi [ITA] 6-4 6-3 6-0

1‑Jul‑2024 Wimbledon Grass R64 1 59 (1)Sinner d. Matteo Berrettini [ITA] 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4)

22‑Apr‑2024 Madrid Masters Clay R64 2 52 (1)Sinner d. Lorenzo Sonego [ITA] 6-0 6-3

18‑Mar‑2024 Miami Masters Hard R64 3 148 (2)Sinner d. (Q)Andrea Vavassori [ITA] 6-3 6-4

23‑Oct‑2023 Vienna Hard R16 4 52 (2)Sinner d. (LL)Lorenzo Sonego [ITA] 6-2 6-4

28‑Aug‑2023 US Open Hard R64 6 39 (6)Sinner d. Lorenzo Sonego [ITA] 6-4 6-2 6-4

7‑Aug‑2023 Canada Masters Hard R32 8 38 (7)Sinner d. Matteo Berrettini [ITA] 6-4

19‑Jun‑2023 Halle Grass R16 9 39 (4)Sinner d. Lorenzo Sonego [ITA] 6-7(4) 6-4 6-4

17‑Apr‑2023 Barcelona Clay QF 8 20 (9)Lorenzo Musetti [ITA] d. (4)Sinner W/O

10‑Apr‑2023 Monte Carlo Masters Clay QF 8 21 (7)Sinner d. (16)Lorenzo Musetti [ITA] 6-2 6-2

6‑Feb‑2023 Montpellier Hard QF 17 56 (2)Sinner d. Lorenzo Sonego [ITA] 6-4 6-2

25‑Jul‑2022 Umag Clay SF 10 136 (2)Sinner d. (Q)Franco Agamenone [ITA] 6-1 6-3

9‑May‑2022 Rome Masters Clay R32 13 56 (10)Sinner d. Fabio Fognini [ITA] 6-2 3-6 6-3

18‑Oct‑2021 Antwerp Hard R16 16 69 (1)Sinner d. Lorenzo Musetti [ITA] 7-5 6-2

31‑May‑2021 Roland Garros Clay R64 19 87 (18)Sinner d. Gianluca Mager [ITA] 6-1 7-5 3-6 6-3

1‑Feb‑2021 Great Ocean Road Open Hard F 36 71 (4)Sinner d. Stefano Travaglia [ITA] 7-6(4) 6-4

24‑Aug‑2020 Cincinnati Masters Hard Q1 73 99 Salvatore Caruso [ITA] d. (14)Sinner 5-7 6-4 6-2

Vittorie

Sconfitte

Walkover