Inter-Bayern Monaco oggi in tv, Champions League 2025: orario ritorno, probabili formazioni, streaming

Oggi, mercoledì 16 aprile, l’Inter affronta il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al “Giuseppe Meazza” di Milano, la squadra allenata di Simone Inzaghi vuol completare il lavoro, dopo il successo esterno (2-1) contro il club tedesco.

Martedì 8 aprile, infatti, la Beneamata aveva espugnato l’Allianz Arena grazie alle marcature dell’argentino Lautaro Martinez e di Davide Frattesi. Questo significa che la formazione nerazzurra giocherà stasera avendo a disposizione due risulti su tre per continuare la propria corsa nella massima rassegna continentale e approdare in semifinale.

Sarà necessario replicare la stessa prestazione di Monaco, avendo grande lucidità in fase realizzativa e sfruttando con pragmatismo i ribaltamenti di fronte che ci saranno. Dal momento che sarà il Bayern a dover fare la partita, l’Inter potrebbe sfruttare questo fattore a proprio vantaggio.

Il match tra Inter e Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League, andrà in scena quest’oggi allo Stadio “San Siro” di Milano (ore 21.00) e sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

INTER-BAYERN MONACO OGGI IN TV CHAMPIONS LEAGUE

Mercoledì 16 aprile

Ore 21.00 Inter vs Bayern Monaco al “Giuseppe Meazza” di Milano – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

PROGRAMMA INTER-BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BAYERN MONACO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.