Calcio, l’Atalanta vince lo scontro diretto Champions con il Bologna. Derby di Roma in parità

In attesa del posticipo di domani sera tra Napoli ed Empoli, quest’oggi si sono disputate altri cinque partite valevoli per la trentaduesima giornata (la tredicesima del girone di ritorno) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. La domenica del massimo campionato italiano ha regalato pochissimi gol, fornendo però delle indicazioni fondamentali in vista della volata finale per la salvezza e per le coppe europee.

Dopo tre sconfitte consecutive, l’Atalanta è tornata alla vittoria aggiudicandosi uno scontro diretto cruciale in chiave Champions con il Bologna al Gewiss Stadium di Bergamo per 2-0 grazie alle reti di Retegui e Pasalic. La banda di Gasperini ha consolidato così il terzo posto in classifica, allungando a +4 sulla quinta piazza occupata dagli emiliani.

Doppio pareggio a reti bianche nei due match delle ore 15.00, con la Fiorentina bloccata in casa sullo 0-0 dal Parma ed il Verona che non è riuscito a battere il Genoa davanti al proprio pubblico dovendosi accontentare di un solo punto. Secondo successo di fila per il Como, che ha battuto il Torino per 1-0 con il gol decisivo di Douvikas ipotecando la salvezza.

Da registrare infine l’1-1 tra Lazio e Roma in un derby dominato a lungo dai biancocelesti (il portiere giallorosso Svilar si è dovuto superare in tante occasioni), passati in vantaggio grazie al colpo di testa di Romagnoli e ripresi al 69′ dalla magia di Soulè. Le romane restano dunque in scia al treno Champions, con la Lazio a -3 e la Roma a -5 dal quarto posto della Juventus.