Iliass Aouani vince la maratona agli Europei: “Dimostrato di essere un atleta di livello mondiale”

Iliass Aouani ha vinto la maratona degli Europei su strada, imponendosi sul traguardo di Lovanio (Belgio) dopo aver lanciato una splendida volata. Il milanese si è imposto con il tempo di 2h09:05, riuscendo a tramortire la resistenza degli israeliani Gashau Ayale (2h09:08), Maru Teferi (2h09:17) e Haimro Alame (2h09:27). L’ingegnere è diventato il quarto italiano a imporsi a livello continentale sui 42,195 km, conquistando il risultato più importante della sua carriera.

Iliass Aouani ha espresso tutta la propria soddisfazione ai canali federali: “Una gioia indescrivibile e questa medaglia significa tanto per me. È la mia prima medaglia internazionale: averla vinta in questo modo, e del metallo più prezioso, è un’emozione che sarà sempre dentro di me per tutta la vita. L’anno scorso è stato molto difficile, con la delusione per aver mancato la convocazione olimpica, però mi ha dato la forza per dimostrare a me stesso di essere un atleta di livello mondiale“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Sono molto orgoglioso di come ho corso oggi su un tracciato complicato, con tanto dislivello, che andava interpretato bene. Ho cercato di rimanere concentrato, tranquillo, il più possibile rilassato anche quando gli israeliani andavano via. Intorno al 37° chilometro ho provato un’azione, ma mi sono reso conto che avrei rischiato di fare la lepre, allora ho accettato l’idea che la gara si sarebbe risolta negli ultimi 500 metri ed è stata adrenalina pura”.