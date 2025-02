Lisa Vittozzi è tornata in gara! Piazzata alla Granfondo della Val Casies con partenza tra gli amatori

Lisa Vittozzi ha preso parte alla Granfondo della Val Casies, partendo in mezzo agli amatori con il pettorale numero 2.866 e chiudendo la 30 km di sci di fondo all’undicesimo posto. La sappadina ha completato la fatica con il tempo di 1h:23.31.1 nella gara vinta dalla ceca Ilona Plechacova (1h16:52) davanti alle altre italiane Laura Colombo (1h17:02.8), Marie Schwitzer (1h17:03.1) e Sara Hutter (1h18:56.7).

Si trattava del ritorno in gara per la detentrice della Coppa del Mondo di biathlon, che in questa annata agonistica non si è mai presentata al via di un evento a causa di un problema alla schiena, figlio di un incidente accusato durante la preparazione. La Campionessa del Mondo nell’individuale, che ha già annunciato che salterà l’intera stagione di biathlon, sembra essere in recupero dai problemi fisici e sta cercando di guardare con ottimismo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il rientro in un evento non della massima caratura internazionale ha avuto luogo mentre si stanno disputando i Mondiali di biathlon a Lenzerheide. Lisa Vittozzi ha espresso lo proprio stato d’animo ai microfoni dell’Ansa: “È stata una sorpresa anche per me. All’ultimo mi sono detta: vado a divertirmi e provo a fare una gara, ed è stato veramente bello. È la prima volta qui, quindi sono contenta. Essere nella mischia e mettere di nuovo un pettorale è bello e mi mancava, ecco perché sono qui“.