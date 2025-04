Il Napoli passa a Monza e raggiunge l’Inter in vetta. La Roma vince ed è sesta il Como passeggia a Lecce

Sono andati in archivio i primi 3 match della 33a giornata della Serie A 2024-2025. Il turno che si gioca tutto attorno alla Pasqua ha visto il successo del Como in casa del Lecce, quindi il Napoli passa in casa del Monza e mette pressione all’Inter, mentre la Roma ha superato di misura l’Hellas Verona. Con questi risultati la classifica vede i partenopei raggiungere in vetta la formazione di mister Inzaghi (che domani sarà di scena a Bologna) a quota 71 punti. La Roma, invece, sale al sesto posto a pari merito con i felsinei. Il Como, infine, vola in 13a posizione a 39 punti a braccetto con il Genoa.

Nel primo anticipo delle ore 15.00 il Como è passato in scioltezza in casa del Lecce con un sonoro 0-3. I lariani hanno sbloccato il punteggio dopo 33 minuti di gioco con il solito Diao che, imbeccato da Nico Paz, non ha lasciato scampo a Falcone. Nella ripresa il match si accende con i giallorossi di mister Giampaolo che premono per tornare in parità, ma nel finale è di nuovo il Como ad andare a segno. Ci pensa, infatti, Goldaniga all’84° su assist di Da Cunha, a realizzare il 2-0, prima che in pieno recupero arrivi anche il 3-0 dell’onnipresente Diao che, servito da Strefezza, fissa il risultato del “Via del mare”.

Alle ore 18.00 è stata la volta, poi, di Monza-Napoli. I partenopei hanno centrato il successo per 1-0 conquistando 3 punti di platino. Tra brianzoli coriacei e diverse assenze, la squadra allenata da mister Conte non riesce a trovare le rete del vantaggio. Decide tutto il solito McTominay al minuto 72′. Dopodiché il Monza prova in tutti i modi a tornare in parità, mentre gli azzurri hanno cercato il raddoppio in contropiede. Ad ogni modo il punteggio rimane di 0-1.

Il sabato pre-pasquale si è chiuso con il match tra Roma e Hellas Verona. Allo stadio Olimpico ci pensa Shomurodov a sbloccare il punteggio dopo pochi minuti. I giallorossi tengono il pallino del gioco ma non riescono a raddoppiare e, di conseguenza, a chiudere il match. I gialloblù hanno poche chance per centrare il pareggio e, con il passare del tempo, mollano la presa.