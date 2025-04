Hockey pista: Trissino a valanga contro il Novara in Serie A1. Vincono tutte le big

Trissino a valanga nella prima partita da coach di Joao Pinto in Serie A1 2024-2025 di hockey su pista. La compagine veneta ha infatti regolato per ben 13-4 il Novara nel posticipo valido per la penultima giornata di regular season, fortificando così il primato in classifica con sei punti di vantaggio rispetto alla prima inseguitrice, Forte dei Marmi.

Un match semplicemente senza storie quello condotto dalla capolista, capace di chiudere la prima frazione con il parziale di 7-2 per poi dilagare ancora di più nella ripresa, relegando i piemontesi ancora in fondo alla classifica, in particolare al penultimo posto. Non ha sbagliato neanche la già citata Forte dei Marmi che, ieri, ha espugnato il campo di Grosseto per 3-5. Benissimo anche la terza forza Bassano, in grado di passare per 0-4 in casa del Sandrigo. Sono invece sei le reti del Lodi rifilate a Monza.

Tra gli altri risultati spicca il successo in esterna di Giovinazzo ai danni del Valdagno (3-5) oltre che quello di Sarzana su Montebello (7-4).

L’ultimo turno della stagione regolare si giocherà il prossimo 12 aprile, con tutti i match in contemporanea pianificati per le 20:45. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata

SERIE A1 2024-2025: TABELLINI VENTICINQUESIMA GIORNATA

Sabato 5 Aprile 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)

AMATORI WASKEN LODI – TEAM SERVICE CAR MONZA = 6-0 (2-0, 4-0)

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Fernandes, Compagno, Faccin – Antonioni, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Team Service Car Monza: Velazquez, Galimberti (C), Piccoli Giu, Marzonetto, Bielsa – Zucchetti, Uva, Gariboldi, Riva, Borgonovo – All. Jaquierz

Marcatori: 1° tempo: 21’06” Najera (LOD),21’35” Faccin (LOD) – 2° tempo: 5’35” Nadini (LOD), 22’10” Faccin (LOD), 24’03” Compagno (LOD), 24’45” Najera (LOD)

Espulsioni: 1° tempo: 22’26” Zucchetti (2′) (MNZ)

Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Luca Lossi di Forte (LU)

Sabato 5 Aprile 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)

HOCKEY SARZANA – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H. = 7-4 (3-2, 4-2)

Sarzana: Venè, Borsi (C), Rubio, Ortiz, De Rinaldis – Illuzzi, Manrique, Mattugini, Tognacca, Corona – All. Festa

Tierre Chimica Montebello: Nardi, Schiavo (C), De La Reta, Torres R, Zordan – Checchetto, Bolla, Gonzato, Iselle, Silva C – All. Zini

Marcatori: 1° tempo: 12’32” De La Reta (MNT), 13’10” Checchetto (MNT), 14’13” Borsi (rig) (SAR), 19’45” Illuzzi (SAR), 20’45” Tognatta (tir.dir) (SAR) – 2° tempo: 0’06” Ortiz (SAR), 5’53” De Rinaldis (SAR), 10’06” Torres R (MNT), 13’12” Tognacca (SAR), 24’12″Torres R (MNT)

Espulsioni: 1° tempo: 20’45” Zordan (2′) (MNT)

Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Luca Lossi di Forte (LU)

Sabato 5 Aprile 2025 – ore 20:45 – Palasport Comunale di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO HOCKEY – UBROKER H.BASSANO 1954 = 0-4 (0-3, 0.1)

Telea Medical Sandrigo: Catala, Cocco M, Ghirardello, Moyano, Ardit – Brendolin, Poletto (C), Giovanini, Serraiotto, Merlo – All. Ciambetti

Ubroker Bassano: Verona, Silva I, Pozzato, Tamborindegui, Galbas – Riba, Scuccato, Barbieri N, Baggio, Girardi – All. Bertolucci A

Marcatori: 1° tempo:1’39” Silva I (BAS), 9’51” Riba (BAS), 18’50” Silva I (BAS) – 2° tempo: 9’09” Tamborindegui (BAS)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)

Sabato 5 Aprile 2025 – ore 20:45 – Pista Mario Parri di Grosseto

C.P. GROSSETO 1951 – LA CANNICCIA MOTOR CLUB V.H. FORTE = 3-5 (2-3, 1-2)

Grosseto: Fongaro, Saavedra (C), De Oro, Barragan, Sillero – Paghi, Cabiddu, Cairo, Giabbani, Irace – All. Mariotti M

Canniccia Motor Club VH Forte: Gnata (C), Torner, Ipinazar F, Ipinazar F, Ambrosio – Borgo, Rossi, Giovannelli, Chereches, Ciupi – All. De Gerone M

Marcatori: 1° tempo: 0’22” Torner (FDM), 4’32” Torner (FDM), 12’35” Barragan (GRO), 21’37” Torner (FDM), 22’08” Sillero (GRO) – 2° tempo: 8’04” Saavedra (GRO), 13’04” Torner (sup.num) (FDM), 22’53” Ambrosio (FDM)

Espulsioni: 1° tempo: 18’22” Cabiddu (2′) (GRO) – 2° tempo: 11’53” Giabbani (rosso) (GRO)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

CLASSIFICA AGGIORNATA