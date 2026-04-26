Golf
Golf: Nelly Korda gestisce il vantaggio dopo tre giri allo Chevron Championship 2026
Continua la leadership di Nelly Korda allo Chevron Championship 2026, il primo Major della stagione femminile che si sta disputando al Memorial Park di Houston. Per l’attuale numero 2 del ranking mondiale giro in -2, dopo un doppio -7 nei primi due giri, ma tanto basta per un -16 che lascia perfettamente invariate le sue chance di vittoria, che sono dunque altissime. La caccia è ormai quella al terzo Major della carriera.
Seconda posizione per Patty Tavatanakit: la thailandese prova a mantenere vive le proprie speranze girando in -3, guadagnando dunque un colpo e portandosi a -11. Va comunque meglio, oggi, a chi è andata in scena prima dei gruppi finali, e del resto si vedono parecchie rimonte. Come quelle di Ruoning Yin e Pauline Roussin-Bouchard: la cinese e la francese trovano un -6 e un -5 con cui vanno a -10.
Quinta la sudcoreana Ina Yoon, che con il -1 odierno va a -1 e per il momento resta fuori da un podio sul quale dopo due giri era. Risale molto forte, anche lei con un -6, Gaby Lopez: la messicana va a -7 e raggiunge le americane Yealimi Noh e Farah O’Keefe (l’amateur che costituisce l’altra grande storia del torneo fino ad ora), come pure la cinese Liu Yan.
Decima posizione a -6 (che è anche il suo score di giornata) per Lexi Thompson: la trentunenne della Florida, che ormai gioca sul tour part time, fa capire che di talento che sgorga ce n’è ancora. Con lei la sudcoreana Jin Hee Im. E nel club del -6 c’è anche la giapponese Akie Iwai, nel gruppo al 12° posto con -5.