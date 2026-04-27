Golf: Nelly Korda trionfa allo Chevron Championship 2026 e torna numero 1 del mondo

Nelly Korda, dopo aver letteralmente surclassato la concorrenza in tutti i modi possibili e immaginabili, si porta a casa il terzo Major della carriera. Suo lo Chevron Championship 2026, primo dei cinque tornei maggiori dell’annata: lo score conclusivo è di -18, a far capire che le basta un -2 per controllare la situazione e rendersi trionfatrice assoluta al Memorial Park di Houston. E, poiché la thailandese Jeeno Thitikul è stata tagliata nel venerdì, questo significa che c’è il controsorpasso al vertice del ranking mondiale, che Korda aveva già occupato per 108 settimane.

Alle spalle dell’americana c’è l’accoppiata formata dalla cinese Ruoning Yin e dalla thailandese Patty Tavatanakit: per le due -13 e torneo disputato bene (specialmente dalla prima, con una buona rimonta). -5 dell’altra cinese Yan Liu, che termina così a -12 al fianco della sudcoreana Ina Yoon (la quale sarebbe arrivata molto più in alto senza tre bogey consecutivi dalla 11 alla 13).

Sesta posizione per la sudcoreana Hyo Joo Kim, la prima delle (enormemente) distanti, che si colloca a -7 e scala 10 posizioni. Ne risale 22 l’australiana Hannah Green, che con un bell’ultimo giro si pone al settimo posto in compagnia dell’inglese Lottie Woad e dell’americana Ryann O’Toole. Decime l’altra USA Angel Yin e l’inglese Charley Hull, ed è -5 in entrambi i casi.

Finisce in modo brusco il torneo di colei che aveva fatto parlare di sé molto a lungo, l’amateur USA Farah O’Keefe, che non trova per nulla la giornata giusta e con un +7 frana al 38° posto pari con il par. Un’altra grande protagonista del torneo, la francese Pauline Roussin-Bouchard, fino al terzo giro in lotta per il podio, crolla e con il +8 domenicale finisce a -2 nel gruppo al 27° posto.