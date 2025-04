Golf: Justin Rose rimane in testa al Masters dopo due giri

Continua la corsa di Justin Rose al Masters 2025. Dopo i due secondi posti del 2015 e 2017, il quarantaquattrenne nato a Johannesburg, ma inglese in tutto e per tutto, sta provando a coronare un sogno inseguito una vita (assieme all’Open Championship). E, per il momento, la questione gli sorride, con il primo posto a quota -8 dopo il 71 (-1) di una seconda giornata relativamente più calma rispetto alla prima.

A inseguirlo c’è Bryson DeChambeau: per l’americano, ormai da tempo rimasto in quota LIV Golf, un solo colpo di distanza (-7) in virtù del -4 odierno, che per costanza segue il -3 del primo giro. Alle loro spalle Rory McIlroy, che raccoglie il terzo posto a -6 con la performance più rimarchevole della giornata, davvero degna del nordirlandese con un eagle e quattro birdie. Insieme a lui il canadese Corey Conners, mentre per Scottie Scheffler c’è la discesa in quinta posizione proprio all’ultimo, a causa di una 18 male affrontata e in generale di un giro altalentante.

Il gruppo dei quinti, oltre al numero 1 del mondo, vede entrare in scena Matt McCarty, l’uomo sorpresa della situazione senza ombra alcuna di dubbio, e assieme a loro due ci sono anche l’irlandese Shane Lowry e l’inglese Tyrrell Hatton. Noni, e con una buonissima performance, tanto il danese Rasmus Hojgaard quanto il norvegese Viktor Hovland a -4.

Da rimarcare, inoltre, al di là di ogni discorso sui tagli, la chiusura della carriera di Bernhard Langer. Il campione tedesco, con il suo +3 totale e qualche errore di troppo nel finale, non riesce ad accedere al weekend, ma per lui poco importa: è la fine di un percorso che, ancora alla veneranda età di 67 anni, lo ha visto competere con tanti giocatori e batterne alcuni, anche con nomi davvero rilevanti per il golf globale. Infine, la nota dolente dei dilettanti: nessuno passa il taglio, il migliore con +4 è Justin Hastings delle Isole Cayman.