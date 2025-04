Montepremi Giro d’Italia 2025: quanti soldi guadagna il vincitore? Tutte le cifre in palio

Il montepremi per il Giro d’Italia 2025 sarà di 1,5 milioni di euro. La cifra complessiva è ormai la stessa da un un lustro e rappresenterà il riferimento della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 9 maggio da Durazzo e ci terrà compagnia per tre settimane. Prime tre tappe in Albania, poi il rientro nel Bel Paese per muoversi da Sud verso Nord, con la conclusione a Roma.

Lo spagnolo Juan Ayuso e lo sloveno Primoz Roglic sono i due grandi favoriti della vigilia, mentre gli appassionati italiani dovranno affidarsi soprattutto ad Antonio Tiberi e Giulio Ciccone. Il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265.000 euro, ma come da tradizione chi alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine dovrà poi dividere la somma con i compagni di squadra e l’intero staff.

Sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre ai riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11.010 euro. Garanti assegni anche per chi indosserà le altre maglie (ciclamino per la classifica a punti, azzurra per i GPM, bianca per i giovani), per i traguardi volanti, per il fair play e per altri risultati sportivi. Di seguito il montepremi dettagliato del Giro d’Italia 2025.

MONTEPREMI GIRO D’ITALIA 2025

PREMI PER LA CLASSIFICA GENERALE:

Vincitore Giro d’Italia 2024: 115.668 euro + 150.000 euro (premio speciale). Totale: 265.668

Secondo: 58.412 + 75.000 euro (premio speciale), 133.412 euro.

Terzo: 28.801 + 40.000 euro (premio speciale), 68.801 euro.

Quarto: 14.516 + 7.000 euro (premio speciale), 21.516 euro.

Quinto: 11.654 + 6.500 euro (premio speciale), 18.154 euro.

Sesto e settimo: 8.588 euro + 5.000 euro (premio speciale), 13.588 euro.

Ottavo e nono: 5.725 euro + 5.000 euro (premio speciale), 10.725 euro.

Decimo posto: 2.863 euro + 5.000 euro (premio speciale), 7.863 euro.

Dall’undicesimo al ventesimo posto: 2.863 euro

MONTEPREMI TOTALE: 592.670 euro (289.170 euro + 303.500 di premi speciali)

PREMI DI TAPPA:

Primo classificato: 11.010 euro

Secondo: 5.508 euro

Terzo: 2.753 euro

Quarto: 1.377 euro

Quinto: 1.102 euro

Sesto e settimo: 826 euro

Ottavo e nono: 551 euro

Dal decimo al ventesimo posto: 276 euro

MONTEPREMI PER GLI ARRIVI DI TAPPA: 578.340 euro

PREMIO PER LA MAGLIA ROSA:

Il ciclista che indossa la maglia rosa guadagna 2.000 euro per tappa.

MONTEPREMI TOTALE: 42.000 euro

PREMIO PER LA MAGLIA CICLAMINO (PUNTI):

Il ciclista che indossa la maglia ciclamino guadagna 750 euro per tappa. I primi tre corridori al traguardo in ogni tappa percepiscono 700, 400 e 200 euro.

Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 10000 euro al primo, 8000 al secondo, 6000 al terzo, 4000 al quarto, 3000 al quinto.

PREMIO PER LA MAGLIA AZZURRA (GPM):

Il ciclista che indossa la maglia ciclamino azzurra 750 euro per tappa. Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 5000 euro al primo, 4000 al secondo, 3000 al terzo, 2000 al quarto, 1000 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 52.100 euro

PREMIO PER LA MAGLIA BIANCA (GIOVANI):

Il ciclista che indossa la maglia bianca guadagna 750 euro per tappa. Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 10000 euro al primo, 8000 al secondo, 6000 al terzo, 4000 al quarto, 2000 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 45.750 euro

PREMI PER I TRAGUARDI VOLANTI:

La classifica generale finale garantirà: 8000 euro al primo, 6000 al secondo, 4000 al terzo, 2000 al quarto, 1000 al quinto.

I premi giornalieri sono nell’ordine: 500 al primo, 400 al secondo, 3000 al terzo, 200 al quarto, 100 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 49.500 euro

PREMIO PER LA FUGA:

All’uomo che avrà compiuto più chilometri in fuga al termine del Giro d’Italia verranno garantiti 4500 euro. Per ogni tappa 150 euro.

MONTEPREMI TOTALE: 7200 euro

PREMIO PER LA COMBATTIVITA’:

All’uomo più combattivo del Giro d’Italia verranno assegnati 4000 euro, 300 euro per ciascuna tappa:

MONTEPREMI TOTALE: 10.300 euro