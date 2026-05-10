Yicheng Zhao firma il record del mondo! Crono spaziale nello speed, arrampicata in una nuova dimensione

A Wujiang (Cina) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, che sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (per la prima volta nella storia verranno messi in palio sei titoli ai Giochi). Domenica riservata allo speed, la disciplina veloce che viaggia sempre sul filo dell’incertezza e che si decide sul filo dei centesimi negli appassionati e incerti scontri diretti.

Giornata memorabile sul fronte maschile, dove il cinese Yicheng Zhao ha siglato il nuovo record del mondo: 4.54 nella semifinale contro lo statunitense Samuel Watson, abbassando di quattro centesimi il precedente primato che lo stesso Campione del mondo giovanile aveva siglato lo scorso 28 aprile agli Asian Beach Games. Il 16enne ha poi vinto la gara battendo in finale il connazionale Jianguo Long (4.61 contro 5.63), mentre sul terzo gradino del podio è salito Watson (4.71 contro il 4.98 del connazionale Michael Hom).

Tra le donne, invece, stoccata di carattere della polacca Aleksandra Kalucka, bronzo olimpico a Parigi 2024, che ha avuto la meglio nell’atto conclusivo contro la russa Elizaveta Ivanoa (6.12 contro 7.62), terzo posto per l’indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi (6.17 contro il 6.39 della polacca Natalia Kalucka). Si trattava del primo appuntamento stagionale nello speed, dunque le classifiche odierne di riflettono nella graduatoria generale.

Nessun italiano si è qualificato al tabellone a eliminazione diretta riservato ai migliori sedici: Francesco Ponzinibio 20mo, Matteo Zurloni 23mo, Ludovico Fossali 28mo, Luca Robbiati 39mo, Alessandro Boulos 40mo, Marco Rontini 42mo. Stesso discorso sul fronte femminile: Beatrice Colli 21ma, Agnese Fiorio 25mo, Sara Strocchi 26mo, Giulia Randi 34ma.