Ginnastica ritmica, Farfalle e Sofia Raffaeli a riposo in Coppa del Mondo. Le convocate per Tashkent, c’è un debutto

Sofia Raffaeli ha vinto il concorso generale individuale della tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica andata in scena a Baku nel weekend di Pasqua. Nella capitale azera hanno fatto il loro esordio stagionale le Farfalle (con una formazione completamente diversa rispetto a quella che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024), che non sono però riuscite a ottenere il risultato di lusso. Tara Dragas è salita sul podio per la prima volta nel massimo circuito internazionale itinerante (nella finale di specialità al nastro).

La Coppa del Mondo sarà nuovamente protagonista a Tashkent (Uzbekistan) nel fine settimana del 25-27 aprile. Per questa tappa del circuito resteranno a casa Raffaeli, Dragas e le Farfalle, le quali sono tra l’altro ancora in attesa di scoprire quale sarà la loro nuova allenatrice dopo che Emanuela Maccarani è stata sollevata dall’incarico. Per questa prova, come era successo per Sòfia e Baku, le convocazioni sono state fatte dal presidente federale Andrea Facci, DT ad interim della sezione ritmica.

Viola Sella tornerà in scena dopo aver debuttato nella capitale bulgara qualche settimana fa. La portacolori della Forza e Coraggio di Milano sarà affiancata da Alice Taglietti: la classe 2007 bresciana, tesserata per la Lightblue, farà il suo esordio assoluto in Coppa del Mondo. Le due azzurre saranno affiancate dalle tecniche Daniela Vergani e Sara Menassi. Il programma è il consueto: venerdì e sabato il concorso generale individuale, domenica le finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi).

CONVOCATE ITALIA GINNASTICA RITMICA COPPA DEL MONDO A TASHKENT

Viola Sella

Alice Taglietti