Ginnastica ritmica, Farfalle sottotono in Coppa del Mondo. Podio lontano a Milano

Le Farfalle sono andate in affanno nella seconda parte del concorso generale per gruppi che ha animato l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Di fronte al proprio pubblico di Milano, la nostra Nazionale ha purtroppo commesso diverse sbavature con le tre palle e due cerchi: l’esercizio dal valore di 11.3 è stato sporcato in alcuni passaggi,, le azzurre hanno conseguito una valutazione di esecuzione pari a 6.150 e un’artisticità di 7.1, totalizzando un totale di 24.550.

Le ragazze della nuova allenatrice Mariela Pashaviela, completamente differenti rispetto a quelle che hanno conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, erano quarte dopo il 22.900 conseguito ieri con i cinque nastri, ma oggi sono scivolate all’ottavo posto nell’all-around con il riscontro complessivo di 47.450. La prova del quintetto tricolore lascia chiaramente qualche punto interrogativo quando manca poco più di un mese ai Mondiali, in programma a fine agosto in quel di Rio de Janeiro (Brasile).

Il Brasile ha trionfato con 52.850, distanziando sensibilmente il Giappone (50.550), la Cina (50.200), l’Uzbekistan (49.950) e la Polonia (49.950). Italia alle spalle anche della Francia (49.100) e di Israele (48.000) in un evento a cui erano assenti grandi corazzate come Bulgaria e Spagna in vista della rassegna iridata. Si tornerà in pedana domani per le Finali di Specialità.