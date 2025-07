Ginnastica ritmica, le Farfalle rompono il ghiaccio in Coppa del Mondo: bisogna rincorrere nell’all-around

Le Farfalle hanno rotto il ghiaccio al Forum di Assago, dove va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La nostra Nazionale, reduce dagli Europei e seguita dalla nuova allenatrice Mariela Pashalieva, sta cercando di trovare la nuova dimensione dopo i tanti cambiamenti degli ultimi mesi e la rivoluzione completa del quintetto rispetto a quello che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le azzurre, che si stanno preparando per i Mondiali previsti a fine agosto in quel di Rio de Janeiro, si sono esibite sul mix di Saltarello di Enrico Melozzi con i cinque nastri, ottenendo il punteggio di 22.900 che vale la quinta posizione. Laura Paris, Giulia Segatori, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Lorjen D’Ambrogio, Laura Golfarelli hanno commesso qualche sbavatura su un esercizio dal valore di 10.800, ottenendo 6.850 per la parte artistica e 5.250 di esecuzione.

Le padrone di casa sono ampiamente distaccate dal lanciatissimo Brasile (25.950), dalla Polonia (24.400) e dall’Uzbekistan (24.100) nella prima parte del concorso generale per gruppi, precedendo però due rivali di un certo calibro come il Giappone (22.800) e la Cina (22.700), mentre Israele è soltanto ottavo (22.450).

Da annotare le assenze di autentiche corazzate come Bulgaria e Spagna, oltre all’Ucraina. Domani si tornerà in pedana a Milano per l’esercizio con tre palle e due cerchi, al termine dei quali si determinerà la classifica dell’all-around. Domenica è prevista la grande conclusione con le finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi).