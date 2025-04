Ginnastica artistica, Gabriele Targhetta sul podio in Coppa del Mondo! Prima volta indimenticabile

Gabriele Targhetta ha conquistato un eccellente secondo posto al cavallo con maniglie in occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto). L’azzurro aveva terminato il turno preliminare al comando e nell’atto conclusivo ha eseguito un eccellente esercizio, premiato con il punteggio di 14.766 (5.9 il D Score e 8.866 di esecuzione).

L’ucraino Hamlet Manukyan è partito da un coefficiente di difficoltà inferiore di tre decimi (5.6), ma è stato più preciso nell’esecuzione della sua prova (9.200) e ha così prevalso con il riscontro di 14.800. Si tratta del primo podio nel massimo circuito internazionale itinerante per il classe 2006, che qualche settimana fa era stato undicesimo a Osijek, mentre lo scorso anno fu secondo in World Challenge Cup (il secondo circuito per importanza).

L’Italia ha trovato un nuovo grande interprete in questa specialità, dotato di eccellenti doti tecniche e con ampi margini di miglioramento: già agli Europei in programma tra un mese a Lipsia potrebbe essere un grande outsider per le posizioni che contano. L’azzurro si è lasciato alle spalle gli statunitensi Patrick Hoopes (14.700) e Brandon Dang (14.533), i kazaki Nariman Kurbanov (14.500) e Zeinolla Idrissov (14.400).

Il kazako Milad Karimi ha vinto al corpo libero (14.133) precedendo il bulgaro Eddie Penev (13.966) e l’ucraino Nazar Chepurnyi (13.866), Niccolò Vannucchi si era qualificato ma non ha gareggiato dopo che ieri non aveva portato a termine la qualificazione al volteggio a causa di un problema fisico. L’armeno Artur Avetisyan ha prevalso agli anelli (14.466) davanti all’azero Nikita Simonov (14.333) e all’egiziano Omar Mohamed (13.866).

Sul fronte femminile show assoluto dell’algerina Kaylia Nemour alle parallele asimmetriche: la Campionessa Olimpica ha piazzato un ottimo 14.533 regolando la slovena Lucija Hribar (13.133) e l’egiziana Judy Abdalla (12.566). La canadese Ellie Black si è imposta al volteggio (13.616), lasciandosi alle spalle la nordcoreana Kyong Byol Jo (13.450) e Abdalla (13.150). Domani ultima giornata di finali con Tommaso Brugnami che sarà impegnato al volteggio.