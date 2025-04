Freestyle, Flora e Miro Tabanelli fanno doppietta ai Campionati Italiani di big air e slopestyle

A coronamento di una stagione indimenticabile, i fratelli Tabanelli danno spettacolo anche all’Alpe di Siusi (in provincia di Bolzano) in occasione dei Campionati Italiani Assoluti 2025. Flora e Miro hanno rispettato infatti il pronostico della vigilia, conquistando il titolo tricolore sia nel big air che nello slopestyle e ribadendo così la loro superiorità a livello nazionale in queste specialità del freestyle.

La diciassettenne emiliana, vincitrice quest’inverno della Coppa del Mondo generale nel comparto park&pipe, ha primeggiato nel big air totalizzando 182.66 punti grazie ad una una seconda run da 89.33 ed una terza da 93.33 punti. Il podio è stato completato da Maria Gasslitter (argento con 156.66 punti) e Alessia Ambrosi (bronzo con 148.33 punti).

Miro Tabanelli, capace di imporsi lo scorso gennaio agli X Games di Aspen (come la sorella minore), ha vinto la gara maschile degli Assoluti ottenendo uno score di 174.66 punti e precedendo nell’ordine gli altoatesini Niklas Oberrauch (argento con 166.32) ed Elia Hofer (bronzo con 165.33).

Per quanto riguarda lo slopestyle, Flora si è messa al collo la medaglia d’oro con una run da 90.33 punti battendo Gasslitter (argento con 86.33) e Ambrosi (bronzo), mentre Miro ha dominato la scena al maschile con una run da 96 punti davanti a Oberrauch (89.00) e Giovanni Miotto (84.00).