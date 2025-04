Flora Tabanelli: “Io e Miro al lunedì andavamo a scuola con gli sci. Tomba? Sento sempre la sua presenza”

Flora Tabanelli è intervenuta come ospite insieme a suo fratello Miro nel corso della nuova puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La diciassettenne emiliana si è resa protagonista di una stagione trionfale, in cui ha fatto en plein nel big air vincendo la Coppa del Mondo di specialità e soprattutto la medaglia d’oro sia agli X Games che ai Mondiali.

“È stata una gara bellissima. Ero molto contenta della mia vittoria nel big air dopo aver mancato il podio nello slopestyle, in cui sono arrivata quarta. Avevo voglia di andare bene in questa gara, quindi sono soddisfatta. La finale di big air è andata un po’ diversamente da come me la sarei aspettata, ma se fai una prima run giusta e poi sbagli la seconda, nella terza devi essere convinta perché sai che, se non atterri, il risultato non arriva“, dichiara la nuova campionessa del mondo.

La modenese classe 2007 ha poi aggiunto, sempre a proposito della recente finale iridata di big air: “Prima dell’ultima run avevo un po’ d’ansia, ma ho pensato di aver avuto una gran stagione e potevo comunque essere contenta. Desideravo tanto un bel risultato ai Mondiali, quindi avevo un po’ di tensione ma ho pensato a ciò che dovevo fare“.

Sul risultato ottenuto quest’inverno che le ha dato maggiore soddisfazione: “È difficile scegliere, perché devo dire che sono state tutte grandi emozioni e grandi esperienze, quindi non saprei proprio decidere. Magari gli X Games, anche perché è stata un’esperienza fantastica. Già essere stata invitata era un cosa molto bella, poi addirittura vincere è stata una grande emozione. Comunque sono contenta di tutte le gare che ho fatto“.

Flora ha poi raccontato un aneddoto legato alla sua infanzia insieme al fratello Miro: “Quando eravamo piccoli scendevamo la domenica pomeriggio o il lunedì mattina con gli sci dal rifugio fino alla fine degli impianti per poi andare a scuola. Il nostro rapporto con Alberto Tomba? Mi è arrivato il suo messaggio dopo la gara dei Mondiali. Sento sempre la sua presenza“.