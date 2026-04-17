Assoluti ep.5 con Marco Pedoja – I giovani rampanti azzurri e nuovo Record per Sara Curtis
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Analisi delle batterie del day 4 ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione 2026. Oggi ospite in piscina c’è Marco Pedoja, allenatore di Nicolò Martinenghi e tecnico dello staff della nazional giovanile italiana. Insieme a lui analizziamo l’andamento dei giovani, in particolare Barbotti e Nannucci e i risultati della mattina, tra cui un nuovo record italiano di Sara Curtis nei 50 stile libero
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