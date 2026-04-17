Nuovo appuntamento con Bike Today. Ospite di oggi è Tommaso Bambagioni, uno dei giovani italiani più interessanti di questa stagione ciclistica. Il corridore classe 2005 del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone si sta mettendo in grande evidenza grazie a una crescita costante e a risultati di alto profilo.

Per il nativo di Grosseto è stato un finale di marzo e un inizio di aprile da protagonista: vittoria alla Coppa Fiera di Mercatale, secondo posto al Trofeo Piva e terzo posto al Giro del Belvedere, gara vinta da Lorenzo Finn. Prestazioni che confermano tutto il valore di uno scalatore in netta ascesa, capace di mettersi alla prova anche tra gli élite con una top-10 di tappa alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Nel corso dell’intervista a Bike Today, Tommaso Bambagioni racconta il suo momento, le ambizioni per il futuro, il lavoro con il Team Technipes e il sogno di una chiamata nel World Tour. Intanto per lui arriva anche una tappa importante nel percorso azzurro: vestirà infatti la Maglia Azzurra al Tour of the Alps con la nazionale guidata da Marino Amadori.

Un’intervista da non perdere per chi segue il ciclismo italiano, i giovani talenti, le corse internazionali e i prospetti che possono diventare protagonisti nei prossimi anni.

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