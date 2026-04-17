Ha 23 anni, ma ha già vinto tutto: Olimpiadi, Mondiali e Nations League. 🎙️ In questa intervista entriamo dentro il percorso di Gaia Giovannini, una delle protagoniste della nuova Italia guidata da Julio Velasco. Una squadra capace di riscrivere la storia della pallavolo italiana in pochissimo tempo, e una giocatrice che si è fatta trovare pronta nei momenti più importanti. 🔥 Di cosa parliamo: Il trionfo olimpico e mondiale Le dinamiche invisibili di una squadra vincente Il ruolo di chi entra e cambia le partite La gestione della pressione nei momenti decisivi La crescita tra club e Nazionale 💬 Dalla chiamata di Velasco al tie-break della finale mondiale, fino all’episodio diventato virale dei “capelli” in semifinale: un racconto autentico tra tecnica, testa e identità. 📌 Iscriviti al canale per altre interviste esclusive 👍 Lascia un like 💭 Scrivi nei commenti cosa ti ha colpito di più #pallavolo #volley #gaigiovannini #nazionaleitaliana #volleyball #sportitaliano #intervista 🎤 conduce Alice Liverani