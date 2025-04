Nel 2024 ha scritto la storia dell’arrampicata sportiva: Matteo Zurloni, classe 2002, atleta delle Fiamme Oro, ha vinto il titolo di campione del mondo Speed e infranto il record europeo. A soli 21 anni è tra i volti più rappresentativi della nuova era del climbing italiano.

️ In questa intervista esclusiva con Alice Liverani (supportata da Michele Cassano), Matteo racconta:

Come si prepara fisicamente e mentalmente per gare da meno di 5 secondi

Le emozioni del mondiale e del record europeo

L’esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha chiuso al 6° posto

I sogni per il futuro e l’obiettivo Los Angeles 2028

NOVITÀ OLIMPICA! L’arrampicata sportiva cambia volto: alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, per la prima volta, le tre specialità (Speed, Boulder, Lead) saranno distinte e con medaglie separate. Una svolta storica per lo sport e una nuova occasione d’oro per atleti come Zurloni.

‍♂️ L’Italia sogna in verticale. Matteo guida la scalata.

Guarda l’intervista completa e scopri il dietro le quinte di un campione del mondo.

