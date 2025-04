Federico Cinà scala il ranking: mare di posizioni guadagnate a Madrid. Quando il prossimo torneo? E a Roma…

Federico Cinà ha brillantemente lottato contro Sebastian Korda al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, trascinando la testa di serie numero 23 del tabellone al terzo set. Il 18enne siciliano ha mostrato grande brillantezza sulla terra rossa della capitale spagnola, impensierendo seriamente il quotato statunitense e vincendo la seconda frazione con grande personalità.

Il tennista italiano, iscritto al torneo con una wild card e capace di regolare Coleman Wong al primo turno, ha dimostrato di possedere tanto talento e i margini di miglioramento fanno ben sperare per il prossimo futuro. Intanto il successo ottenuto al primo turno ha permesso al nostro portacolori di operare un grandioso balzo nel ranking ATP: ha virtualmente guadagnato 58 posizioni e si è issato al 315mo posto con 160 punti all’attivo.

Federico Cinà potrebbe subire qualche sorpasso nel corso dei prossimi giorni: l’ivoriano Eliakim Coulibaly (in caso di semifinale al Challenger di Abidjan), il sudafricano Phillip Henning (in caso di vittoria al Challenger di Abidjan), lo statunitense Andres Martin (in caso di vittoria al Challenger di Savannah), lo statunitense Stefan Kozlov (in caso di vittoria al Challenger di Savannah).

Federico Cinà risulta iscritto alle qualificazioni del Challenger di Ostrava (torneo che scatterà il 28 maggio in Cechia) e poi beneficerà della wild card agli Internazionali d’Italia: a Roma entrerà direttamente nel tabellone principale (si incomincerà a giocare sulla terra rossa del Foro Italico a partire dal 7 maggio) per la terza volta in carriera in un Masters 1000 dopo il debutto a Miami qualche settimana fa.