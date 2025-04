Federica Pellegrini si congratula con Curtis e Mao: “Brave ragazze, è bellissimo”

Sono giorni particolari per il nuoto femminile a Riccione. Nel corso dei campionati italiani, qualificanti anche per i Mondiali di Singapore di quest’estate, una nuova generazione di atlete si sta prendendo la scena. In primis, il riferimento è a Sara Curtis. La 18enne piemontese, allo stato attuale delle cose, ha conquistato due titoli nazionali nei 50 dorso e nei 100 stile libero e, in quest’ultima prova, si è esaltata.

Curtis, infatti, è riuscita a migliorarsi sensibilmente gara dopo gara, fino a siglare nella finale il nuovo primato italiano di 53.01, facendo meglio del tempo siglato da Federica Pellegrini (53.18 a Roma nel 2016). Una prestazione di altissimo profilo per la classe 2006 del Bel Paese, anche in considerazione degli ampi margini di miglioramento su questa distanza. Desta sensazione che il riscontro attuale sia anche il migliore del ranking mondiale in quest’annata.

Sara, tra l’altro, con grandi possibilità di far propri anche i 50 stile libero odierni, con un nuovo limite nazionale fissato nelle batterie a 24.52. Oltre ai riscontri della piemontese, a destare sensazione è stata anche Alesssandra Mao, in grado di vincere a 14 anni e 1 mese il titolo nazionale nei 200 stile libero col tempo sensazione di 1:58.86 (record nazionale “Ragazze”), togliendo quasi 5″ al suo primato personale e facendo meglio di Pellegrini in termini di precocità, dal momento che la fuoriclasse di Spinea vinse il suo primo titolo italiano a 14 anni e 7 mesi sui 100 sl, per la precisione.

E così Federica ha voluto tributare una storia su Instagram alle atlete in questione: “Congratulazioni!!! Vedere il nuoto femminile dello stile libero veloce viaggiare così alto è veramente bellissimo!!! Brave ragazze!!“, il post della Divina.