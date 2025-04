F1, Oscar Piastri: “Gran giro nella Q3 con gli avversari che si sono avvicinati. Domani voglio vincere”

Sorride in maniera convinta Oscar Piastri dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Sakhir il pilota nativo di Melbourne ha rifilato un colpo duro al compagno di scuderia, Lando Norris che non è andato oltre la sesta posizione.

La pole position, quindi, l’ha centrata proprio Oscar Piastri con il tempo di 1:29.841 e 168 millesimi di vantaggio su George Russell. Terzo Charles Leclerc a 334 millesimi, mentre è quarto Andrea Kimi Antonelli a 372. Quinta posizione per Pierre Gasly a 375 millesimi, mentre è solamente sesto Lando Norris a 426. Settimo Max Verstappen a 582, ottavo Carlos Sainz a 839, quindi nono Lewis Hamilton a 931, con Yuki Tsunoda che chiude la top10 a 1.462.

Il pilota australiano ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito al termine della Q3: “Questo weekend è stato, per il momento, una esperienza per tutti. Io sono partito malissimo poi sono cresciuto. Le sensazioni migliori le ho sentite solamente dalla FP3, mentre in qualifica è andato tutto bene. Gli altri si sono avvicinati però per fortuna ho messo a segno il giro giusto quanto contava”.

Ultima battuta sulla gara di domani che prenderà il via alle ore 17.00 italiane (le ore 18.00 locali) e ci regalerà, si spera, il consueto grande spettacolo: “Parto davanti e sono nelle migliori condizioni possibili. Vedremo come andranno le cose, io mi sento a mio agio con la vettura, ma bisognerà fare molta attenzione alle gomme. Norris? Io penso a me stesso”.