F1 oggi in tv, GP Giappone 2025: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 5 aprile, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP del Giappone, terzo round del Mondiale 2025 di F1. Sulla celebre pista di Suzuka si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la prima pole-position della stagione.

La Ferrari è chiamata a una reazione dopo i tanti problemi delle prime due apparizioni in questo campionato. La Rossa è reduce dalla doppia squalifica di Shanghai (Cina) e vuole assolutamente mettere una pietra sopra dopo quanto accaduto. L’obiettivo per il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton sarà quello di massimizzare la prestazione e tirar fuori il meglio dalla monoposto.

Favorite per la p.1 sono le McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. I due alfieri di Woking hanno impressionato per la facilità nel migliorare costantemente i tempi sul giro. Vedremo se questo andamento si confermerà, prestando attenzione alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e alle due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli.

La seconda giornata del fine-settimana del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la differita in chiaro su TV8 e su TV8.it solo delle qualifiche, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse solo dai canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 5 aprile (orari italiani)

Ore 4.30-5.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 08.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); è prevista la differita solo delle qualifiche dalle 13.55 italiane su TV8.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; è prevista la differita solo delle qualifiche dalle 13.30 italiane su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 5 aprile

Ore 13.55 F1, Qualifiche – Differita in chiaro