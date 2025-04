F1, obiettivo seconda fila per la Ferrari in Arabia Saudita. Per la pole sarà sfida tutta McLaren?

Le qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita cominceranno alle ore 19:00 italiane di sabato 19 aprile. La lotta per la pole position avrà luogo dalle 19:48, sempre che non vi siano ritardi dovuti a bandiere rosse. Dopotutto, si corre a Jeddah, dove il rischio di andare a sbattere è sempre elevato (citofonare Yuki Tsunoda per avere delucidazioni in merito, visto quanto accaduto venerdì).

A proposito del venerdì, la McLaren si è confermata come la vettura da battere. Lando Norris e Oscar Piastri hanno portato le vetture color papaya in testa alle graduatorie cronometriche, proponendosi di conseguenza come gli uomini più accreditati per scattare dalla casella privilegiata. Il britannico, ieri, è apparso più a suo agio dell’australiano, ma è anche vero che sulla MCL39 sono state portate delle novità che non è detto vengano utilizzate al momento del dunque.

Per il resto, l’impressione è che la Mercedes sia la seconda forza, soprattutto sul long-run. In termine di prestazione pura, la Ferrari può viceversa dare filo da torcere alle Frecce d’Argento. Almeno con Charles Leclerc, perché Lewis Hamilton continua a pagare dazio nei confronti del compagno di squadra. Il feeling tra il britannico e la SF-25 proprio non sboccia, mentre il monegasco se la sta cucendo addosso come un vestito.

Per la Scuderia di Maranello l’obiettivo è attestarsi in seconda fila, battendo la Casa di Stoccarda e Max Verstappen (meglio sul giro secco che sulla distanza), in maniera tale da porsi in posizione privilegiata per poi andare alla rincorsa del primo podio stagionale. Chiedere di più, alle Rosse, sarebbe esagerato. Almeno in questo momento.