F1, Lewis Hamilton: “Una qualifica complicata. Domani partirò nono e sarà dura anche per le gomme”

Lewis Hamilton non ha troppa voglia di sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Sakhir il sette volte campione del mondo non è andato oltre una nona posizione davvero deludente nelle qualifiche odierne. Il suo adattamento in Ferrari non prosegue spedito.

La pole position porta la firma di Oscar Piastri in 1:29.841 e 168 millesimi su George Russell. Ottimo terzo Charles Leclerc a 334, mentre è quarto Andrea Kimi Antonelli a 372. Quinta posizione per Pierre Gasly a 375 millesimi, mentre è solamente sesto Lando Norris a 426. Settimo Max Verstappen a 582, ottavo Carlos Sainz a 839, quindi nono Lewis Hamilton a 931, con Yuki Tsunoda che chiude la top10 a 1.462.

Il pilota nativo di Stevenage ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Una qualifica davvero complicata. Non ho mai trovato il giusto feeling e la macchina non si è accesa come avrebbe dovuto. Un nono posto non è certo quello che sognavo. Domani sarà complicata ma proverò a fare il massimo e a recuperare più posizioni possibili. Attenzione al degrado delle gomme che, per quanto si è visto ieri, è elevato. Ad ogni modo non abbiamo un brutto ritmo, proveremo a confermarlo”.