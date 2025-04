F1, Fred Vasseur: “Piloti soddisfatti del bilanciamento, non siamo lontani dalle McLaren”

Nessuna sorpresa degna di nota nel venerdì di Suzuka, con McLaren che si conferma la macchina più competitiva in griglia facendo doppietta nella FP2 del Gran Premio del Giappone 2025 con Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Alle spalle del team papaya c’è invece grande equilibrio tra i piloti Ferrari, la Mercedes di George Russell e la Red Bull di Max Verstappen per il ruolo di seconda forza in campo.

“Oggi è stato molto difficile mettere tutto insieme con tanto traffico e le varie interruzioni. I nostri piloti erano abbastanza soddisfatti del bilanciamento, quindi penso che non siamo troppo lontani oggi pomeriggio. Comunque probabilmente sarà così anche domani, con curve così ad alta velocità fai tanta fatica in mezzo al traffico. Se ci manca qualcosa oggi magari è nelle curve 9 e 11, quelle a bassa velocità, ci lavoreremo stasera. È vero comunque che le FP2 non sono state produttive, perché abbiamo potuto fare solo due giri veloci“, spiega Frederic Vasseur.

“Vedendo il passo di stamattina Lewis è sembrato subito molto forte, ma non possiamo trarre delle conclusioni da uno o due giri di questo pomeriggio. Ci sono molte variabili che possono condizionare il giro. McLaren sembra un piccolo passo avanti rispetto a tutti, mentre noi siamo vicinissimi con Red Bull e Russell. Bisogna mettere tutto insieme e pensare anche alla gara, dove ci si aspetta anche la pioggia“, le parole del team principal della Ferrari ai microfoni di Sky.

Sul forte vento, un fattore molto importante a Suzuka in vista delle qualifiche: “Domani il vento girerà di 180°. Ciò significa che lo avremo a favore nei tratti veloci e contro in rettilineo, il che può cambiare il bilanciamento della vettura. Saremo tutti nella stessa situazione, ma sarà molto difficile per i piloti da gestire. Noi dobbiamo lavorare per farci trovare pronti domani“.