F1, Kimi Antonelli: “Devo migliorare in qualifica, il potenziale c’è ma mi manca qualcosa”

Kimi Antonelli vuole proseguire il suo percorso di crescita e spera di disputare un weekend positivo a Suzuka in occasione del Gran Premio del Giappone 2025, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il rookie bolognese della Mercedes, quarto in rimonta a Melbourne e sesto a Shanghai, proverà ad avvicinarsi alle prestazioni dell’esperto compagno di squadra George Russell soprattutto in qualifica.

“Non vedo l’ora di correre su una pista così leggendaria, mi sono preparato molto al simulatore. Voglio sfruttare il format classico del weekend per acquisire fiducia di sessione in sessione. Mi concentrerò sulla qualifica, perché è lì dove devo migliorare“, dichiara il diciottenne emiliano in vista del fine settimana nipponico.

“Vedo che il potenziale c’è e so anche cosa mi manca, ma è un percorso che devo fare a tappe senza cercare di volere tutto e subito perché il rischio è quello di compiere due passi indietro anziché uno in avanti. Portare le gomme alla giusta temperatura non è affatto semplice e il livello è così alto che basta sbagliare anche di poco per ritrovarsi molto indietro“, prosegue Antonelli.

Sull’importanza dei test privati effettuati l’anno scorso con le Mercedes del 2021 e del 2022: “I test sono stati cruciali per permettermi di abituarmi alla velocità di queste macchine e imparare tutte le procedure e i comandi che si devono eseguire attraverso il volante. Le gomme che si usano in quei test, però, sono completamente diverse dalle gomme da gara“.