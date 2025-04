F1, grave errore per Norris: incidente e qualifica compromessa a Jeddah

Qualifiche del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, che avranno sicuramente un risultato a sorpresa. Il riferimento è al britannico Lando Norris, leader del campionato e tra i favoriti della pole-position con la sua McLaren.

L’alfiere del team di Woking, infatti, è stato protagonista di un incidente nella fase iniziale della Q3 del time-attack odierno. Norris stava spingendo fin da subito, affrontando con velocità impressionante la sequenza di curva 1-2-3. Tuttavia, l’eccessivo ardore gli è costato caro.

Affrontando con troppa “energia” il cordolo, in percorrenza di curva-4, Lando ha perso il controllo della propria monoposto ed è andato a impattare violentemente le barriere all’esterno. Un crash senza conseguenze per il pilota, ma notevoli per la macchina. Non è un caso che la Direzione Gara abbia deciso di introdurre il regime di Bandiera Rossa.

Pertanto, il racing driver della McLaren inizierà dalla decima casella domani la sua gara, offrendo al suo compagno di squadra Oscar Piastri e anche agli altri competitors una chance per avvantaggiarsi su di lui.