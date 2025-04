Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica degli stipendi: grandi assegni per Leclerc e Hamilton

Il Mondiale F1 2025 è incominciato con gli appuntamenti in Australia e in Cina: dopo gli eventi disputati tra Melbourne e Shagnahi si farà tappa in Bahrain, ma a tenere banco nella giornata odierna è la diffusione da parte di Liberty Media degli introiti della massima categoria automobilistica e del monte ingaggi delle varie scuderie, dunque degli stipendi dei vari piloti. Quanti soldi guadagnano? Quali sono gli imporsi che le squadre smorsano per gli uomini al volante?

Parliamo di cifre molto elevate, vista l’importanza mediatica del Circus e gli sponsor che vi circolano attorno. I venti piloti che si schierano sulla griglia di partenza possono godere degli stipendi delle scuderie, mentre da questi calcoli sono esclusi gli emolumenti provenienti da altre fonti. Max Verstappen comanda la speciale classifica: il quattro volte Campione del Mondo svetta con 50 milioni di euro e può fare affidamento su un buon margine nei confronti degli alfieri della Ferrari.

Lewis Hamilton percepisce 40 milioni di euro, mentre Charles Leclerc si ferma a 30 milioni di euro. La McLaren è meno generosa: 20 milioni per Lando Norris e 13 per Oscar Piastri). Spiccano anche Fernando Alonso (18) e George Russell (14), Pierre Gasly ne porta a casa 9, Carlos Sainz ne percepisce 7. E i rookie? Kimi Antonelli riceve dalla Mercedes un assegno da un milione di euro, al pari di altri debuttanti nel Circus. Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti di F1 con tutte le cifre dei loro guadagni.

CLASSIFICA STIPENDI PILOTI F1

1. Max Verstappen 50 milioni di euro

2. Lewis Hamilton 40 milioni di euro

3. Charles Leclerc 30 milioni di euro

4. Lando Norris 20 milioni di euro

5. Fernando Alonso 18 milioni di euro

6. George Russell 14 milioni di euro

7. Oscar Piastri 13 milioni di euro

8. Pierre Gasly 9 milioni di euro

9. Carlos Sainz 7 milioni di euro

10. Nico Hulkenberg 6,5 milioni di euro

11. Esteban Ocon 6 milioni di euro

12. Alex Albon 5 milioni di euro

13. Lance Stroll 3 milioni di euro

14. Yuki Tsunoda 2 milioni di euro

15. Kimi Antonelli 1 milioni di euro

15. Oliver Bearman 1 milioni di euro

15. Liam Lawson 1 milioni di euro

15. Gabriel Bortoleto milioni di euro

19. Isack Hadjar 500.000 euro

19. Jack Doohan 500.000 euro