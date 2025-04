F1, Ferrari cambia quasi per intero le power unit a Gedda: obiettivo seconda fila per Leclerc e Hamilton

Nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Arabia Saudita 2025, valevole come quinto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno, Ferrari ha cambiato quasi per intero le power unit sulle vetture di Charles Leclerc e Lewis Hamilton smarcando così alcune componenti nell’ottica di una rotazione già prevista a inizio campionato.

Nello specifico, come viene riportato dal comunicato della FIA, la Scuderia di Maranello ha sostituito il motore a combustione interna, il turbo, la MGU-H, la MGU-K e lo scarico. Nessuno di questi elementi era stato sostituito in precedenza, quindi i due piloti della Rossa non dovranno scontare delle penalità in griglia questo weekend sul circuito cittadino di Gedda.

Le uniche componenti della power unit che Ferrari ha scelto di non cambiare sono la batteria e la centralina. In una pista caratterizzata da lunghi rettilinei, la strategia ideata dagli ingegneri del Cavallino di montare un motore nuovo potrebbe rivelarsi importante per Leclerc e Hamilton sia in qualifica che soprattutto domani in gara.