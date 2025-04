F1, dominio McLaren in FP3 a Gedda. Russell primo inseguitore, 5° Leclerc

McLaren fa un ulteriore passo avanti dopo un ottimo venerdì e domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Arabia Saudita 2025, valevole come quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La scuderia di Woking ha fatto il vuoto sul giro secco con gomme soft, prenotando probabilmente la prima fila in griglia verso le qualifiche serali sull’estremo circuito cittadino di Gedda.

Lando Norris ha realizzato la miglior prestazione assoluta in 1’27″489, mentre la doppietta papaya è stata completata dall’australiano Oscar Piastri a soli 24 millesimi dal compagno di squadra britannico. Distacchi biblici per i competitor, con George Russell che apre il gruppo degli inseguitori in terza posizione sulla Mercedes a 627 millesimi dalla vetta.

Quarta piazza per il pluricampione iridato Max Verstappen, che paga addirittura 845 millesimi dal best time di Norris con la Red Bull, mentre per trovare la prima Ferrari dobbiamo scendere fino al quinto posto di Charles Leclerc a 883 millesimi dalla testa. Molto lontano e ancora in difficoltà Lewis Hamilton, 12° a 1.291 non riuscendo a mettere assieme un buon giro con gomme soft nuove.

Buoni segnali in casa Williams, con Alex Albon 6° a 0.900 e Carlos Sainz 7° a 1.081, mentre chiudono la top10 della FP3 Yuki Tsunoda con la Red Bull ed il rookie azzurro Andrea Kimi Antonelli (a quasi mezzo secondo dal riferimento del teammate Russell) con la Mercedes.