F1, risultati e classifica FP3 GP Arabia Saudita 2025: doppietta McLaren, 5° Leclerc e Hamilton fuori dalla top10

Va in archivio con una doppietta McLaren la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Arabia Saudita 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul velocissimo circuito cittadino di Gedda i team si sono concentrati sulla simulazione di qualifica con gomme morbide, per consentire ai piloti di prendere confidenza e avvicinarsi al limite tra i muretti della pista mediorientale.

Lando Norris ha siglato il miglior tempo assoluto in FP3 sul Jeddah Corniche Circuit in 1’27″489 con un margine di soli 24 millesimi sul compagno di squadra australiano Oscar Piastri. La coppia papaya ha rifilato dei distacchi molto elevati al resto della concorrenza, con George Russell terzo sulla Mercedes a 627 millesimi dalla vetta e Max Verstappen quarto sulla Red Bull a 845 millesimi.

Solo quinto Charles Leclerc con la Ferrari a 883 millesimi da Norris, ma nelle qualifiche in notturna l’obiettivo della seconda fila può essere alla portata. Molto bene la Williams con Alex Albon 6° e Carlos Sainz 7°, mentre l’altra Rossa di Lewis Hamilton non è andata oltre il 12° posto a 1.291 dalla testa. Prestazione discreta per il rookie azzurro Kimi Antonelli, 10° sulla Mercedes.

CLASSIFICA FP3 GP ARABIA SAUDITA F1 2025

1 Lando Norris McLaren Mercedes 1:27.489

2 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:27.513 +0.024s

3 George Russell Mercedes 1:28.116 +0.627s

4 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.334 +0.845s

5 Charles Leclerc Ferrari 1:28.372 +0.883s

6 Alexander Albon Williams Mercedes 1:28.389 +0.900s

7 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:28.570 +1.081s

8 Pierre Gasly Alpine Renault 1:28.625 +1.136s

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.670 +1.181s

10 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.679 +1.190s

11 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:28.769 +1.280s

12 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.780 +1.291s

13 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 1:28.861 +1.372s

14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:28.888 +1.399s

15 Jack Doohan Alpine Renault 1:28.898 +1.409s

16 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:28.989 +1.500s

17 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:29.220 +1.731s

18 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:29.336 +1.847s

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:29.410 +1.921s

20 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:29.478 +1.989s