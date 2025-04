F1, Minardi: “Antonelli ha un grande futuro, lasciamolo crescere e ne vedremo delle belle”

Andrea Kimi Antonelli si è reso protagonista di un ottimo weekend a Suzuka, tutto in progressione dopo aver fatto tanta fatica nelle prove libere e trovare feeling con la sua W16 sul circuito nipponico. Il rookie bolognese della Mercedes ha avuto il merito di alzare l’asticella quando più contava, piazzandosi sesto in qualifica e conservando quella posizione anche in gara subito alle spalle dell’esperto compagno di squadra George Russell.

Giancarlo Minardi, manager e presidente del circuito di Imola, è stato uno dei primi scopritori del giovane talento emiliano: “Mio figlio Giovanni l’ha portato in Mercedes e ha parlato con altri team, compresa la Ferrari. Se fosse andato a Maranello sarebbe stato più difficile per lui arrivare in F1? Forse sì, visto le scelte che fanno. Siamo orgogliosi di averlo in Formula 1, sta facendo vedere cose che chi lo conosceva si aspettava, ma per un diciottenne sono comunque cose eccezionali“.

“Lasciamolo crescere e ne vedremo delle belle. Se il buongiorno si vede dal mattino Kimi ha un grande futuro. Grande merito va dato anche ad Aci Sport che lo ha fatto crescere come sta facendo crescere tanti altri piloti italiani. Stiamo percorrendo strade per portare più giovani possibili in pista e avere soddisfazioni“, ha aggiunto Minardi ai microfoni dell’Ansa.

Sulle possibilità di vincere in futuro il Mondiale: “Penso proprio di sì, credo che abbia tutti i requisiti per diventare un grande pilota. Lasciamolo lavorare, poi dipenderà dalla Mercedes quanto crescerà come macchina. A proposito, mi dicono che a Imola arriverà con degli step evolutivi in più. E poi Imola è un circuito che lui conosce bene e dove potrà fare ancora meglio“.

Sul difficile avvio di stagione della Rossa: “La Ferrari deve lavorare, ha un trittico di gare dove sarà difficile portare dei cambiamenti. Hamilton scatena un grande entusiasmo che speriamo sia confermato dai fatti. Ora, prima di Imola, per la Ferrari ci sono tre gare importanti. In Giappone gara non facile, ma se vogliamo essere ottimisti non sono stati fatti errori“.