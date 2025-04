F1, Andrea Kimi Antonelli: “Lontano dalla perfezione, ma soddisfatto considerate le prove”

Un Andrea Kimi Antonelli in ripresa. Il giovanissimo pilota italiano ha ottenuto un’ottima sesta posizione in griglia in occasione delle qualifiche valide per il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il circuito di Suzuka.

Grande l’upgrade dell’emiliano che, dopo aver condotto un venerdì difficile, ha trovato la giusta confidenza con la sua Mercedes, rimanendo attaccato al suo compagno di squadra George Russell, quinto alle spalle del poleman Max Verstappen, di Lando Norris, Oscar Piastri e di Charles Leclerc. Una volta arrivato in zona mista, il classe 2006 ha commentato quanto fatto.

“Sono contento, soprattutto visto che nelle prove ero veramente perso – Ha detto il pilota ai microfoni Sky Sport – Sono entrato nelle qualifiche con non troppa confidenza, ma sono fiero di come sia progredita la mia sessione. Il mio giro era lontano dalla perfezione, ma posso essere soddisfatto visto quanto successo venerdì”.

Antonelli ha quindi proseguito: “Sembra che domani dovrebbe piovere, questo non sarebbe male. Ma si vedrà. Ho ancora tanto da lavorare; ora studieremo i dati, vediamo quello che succede”.