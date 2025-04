Equitazione, Julien Epaillard si aggiudica il primo atto delle Finali di salto ostacoli a Basilea

Il primo atto delle Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di salto ostacoli, iniziate oggi a Basilea, è andato al francese Julien Epaillard, che sul percorso svizzero ha mostrato un eccellente stato di forma.

Con il crono di 60.30 secondi, il transalpino (che ha montato Donatello d’Auge) si è imposto andando a precedere – nell’ordine – l’espertissimo e titolatissimo britannico Ben Maher, secondo con 60.43 (su Point Break), e la statunitense Lillie Keenan, terza con 60.60 (con il suo cavallo Kick on); quarto lo svedese Henrik von Eckermann, numero uno del ranking planetario (Iliana-61.26).

Non c’erano italiani qualificati all’evento, in un concorso con 39 binomi partenti al via. Dopo la Final I, Epaillard comanda quindi la graduatoria con 40 punti, Maher è secondo a 38, Keenan terza a 37. Domani doppio appuntamento alle Finals di Basilea: il salto ostacoli tornerà 20.15, mentre alle 13.30 sarà la volta del dressage, che aprirà il programma di gara con la prova del Grand Prix.