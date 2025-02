Equitazione: Linda Heed sorprende tutti nella tappa di FEI Jumping World Cup a Göteborg

La svedese Linda Heed si rivela, a sorpresa, profeta in patria nella tappa numero 13 della FEI Jumping World Cup 2024-2025, Western European League, che si è tenuta a a Göteborg.

L’amazzone che monta Skylander VS ha infatti trovato un doppio percorso netto, dapprima qualificandosi allo spareggio finale e poi arrivando davanti a tutti nel jump off decisivo col crono di 35.91.

Alle sue spalle – a completare il podio – sono arrivati il tedesco Mario Stevens, secondo con 36.08 e montante Starissa FRH, e l’olandese Maikel van der Vleuten, bronzo nell’ultimo concorso individuale olimpico a Parigi 2024 e oggi terzo in sella a Beauville Z N.O.P. con il tempo di 36.47.

Non vi erano italiani in concorso, in una gara che ha visto il favoritissimo Henrik von Eckermann, anch’egli svedese e numero 1 del ranking, arrivare soltanto 5° per un errore costatogli carissimo durante il jump off.

La classifica generale finale della manifestazione, prima delle Finals che si terranno a Basilea ad inizio aprile, ha visto il francese Kevin Staut chiudere al primo posto con 70 punti. Nei primi 18 in graduatoria non vi sono italiani: Piergiorgio Bucci infatti, il migliore degli azzurri, si è classificato in 26esima piazza con 29 punti, a 13 punti dai 42 dello svizzero Steve Guerdat.

Il salto ostacoli ora saluterà la FEI Jumping World Cup 2024-2025, prima dell’evento conclusivo in Svizzera, tornando fortissimamente in scena con la Global Champions League e il Global Champions Tour 2025, che si aprirà a Doha la prossima settimana: dal 27 febbraio al 1° marzo.