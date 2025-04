Equitazione: Julien Epaillard vince la FEI Jumping World Cup 2024-2025

A Basilea, le Finals della FEI Jumping World Cup 2024-2025 si chiudono con il trionfo del francese Julien Epaillard, che nell’atto conclusivo della manifestazione sale sul gradino più alto del podio.

Il forte cavaliere transalpino, in sella a Donatello d’Auge, è riuscito a conservare il vantaggio accumulato nei precedenti giorni finendo a 4 penalità complessive riuscendo rintuzzare gli attacchi del britannico Ben Maher e dell’altro francese Kevin Staut, rispettivamente in seconda e terza posizione a 7 penalità.

A vincere il contest odierno, su due round, è stata la statunitense Katherine A. Dinan: l’americana – montante – Out of the Blue SCF – ha chiuso con 0 penalità precedendo l’olandese Willem Greve (Grandorado TN N.O.P. – 1 penalità) e l’irlandese Daniel Coyle (Incredible – 2 penalità).

Si chiude così la stagione al coperto del salto ostacoli. La disciplina ora vivrà qualche settimana di riposo, in attesa del ritorno della Global Champions League e del Global Champions Tour, che ripartirà con la sua terza tappa da Shangai all’inizio del mese di maggio.