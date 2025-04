Due secondi posti per l’Italia nelle Classiche Monumento della primavera. Raccolto il massimo dietro i fenomeni Pogacar e van der Poel

Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel hanno pareggiato il conto nelle Classiche Monumento che si sono disputate durante l’ultimo mese: il fuoriclasse sloveno si è imposto al Giro delle Fiandre e alla Liegi-Bastogne-Liegi, mentre il fenomeno olandese ha alzato le braccia al cielo alla Milano-Sanremo e alla Parigi-Roubaix. Un 2-2 e palla al centro al termine di un’intensa primavera, mentre agli altri rivali sono rimaste soltanto le briciole.

L’Italia ha raccolto il massimo possibile al cospetto di due talenti di quel calibro, portando a casa due ottimi secondi posti: Filippo Ganna alla Classicissima di Primavera e Giulio Ciccone alla Doyenne. Il piemontese è stato encomiabile in Liguria: ha tenuto il forcing di Pogacar e van der Poel sulla Cipressa, non ha mollato sul Poggio ed è riuscito a rientrare sulla successiva discesa, li ha ripresi all’interno dell’ultimo chilometro ma poi è stato beffato in volata dall’olandese.

L’abruzzese si è mosso sulla Redoute dopo che il balcanico aveva già fatto il vuoto, si è poi reso protagonista di un altro forcing sulla Roche aux Faucons, si è portato dietro l’irlandese Ben Healy e poi lo ha battuto in volata. A corollario aggiungiamoci altri piazzamenti di rilievo: Simone Velasco quarto e Andrea Bagioli sesto alla Liegi, Matteo Trentin nono alla Sanremo, Filippo Ganna ottavo e Davide Ballerini decimo al Giro delle Fiandre, Filippo Ganna tredicesimo all’Inferno del Nord dopo aver forato nel primo settore di pavé.

Il bottino dell’Italia è stato indubbiamente confortante nelle quattro Classiche Monumento di inizio stagione, più di così era impossibile fare vista la caratura dei due fenomeni che hanno monopolizzato gli appuntamenti di riferimento del calendario di marzo e aprile. Ora ci si lancerà verso il Giro d’Italia, che scatterà il prossimo 9 maggio da Durazzo: un azzurro riuscirà a lottare per salire sul podio finale a Roma?