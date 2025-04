Pogacar aggancia Coppi e Girardengo nella classifica delle Classiche Monumento. Merckx è ancora lontano. Per ora…

Tadej Pogacar non delude e vince per dispersione la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, bissando il successo di un anno fa e imponendosi per la terza volta in carriera alla Doyenne (dopo il 2021 ed il 2024). Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Emirates, reduce dal trionfo di mercoledì scorso alla Freccia Vallone, archivia così la nona affermazione complessiva in una Classica Monumento portandosi al terzo posto della classifica all-time.

Il Campione del Mondo in carica, che in stagione aveva primeggiato anche al Giro delle Fiandre, ha agganciato un terzetto composto dall’irlandese Sean Kelly (2 Milano-Sanremo, 2 Parigi-Roubaix, 2 Liegi-Bastogne-Liegi e 3 Lombardia) e dagli italiani Fausto Coppi (3 Sanremo, 1 Roubaix e 5 Lombardia) e Costante Girardengo (6 Sanremo e 3 Lombardia).

Pogacar, a soli 26 anni, vanta già in bacheca due vittorie al Giro delle Fiandre (2023-2025), tre alla Liegi (2021-2024-2025) e ben quattro consecutive al Giro di Lombardia (dal 2021 al 2024), con all’orizzonte la concreta possibilità di andare in doppia cifra l’11 ottobre nella Classica delle foglie morte e issarsi così in solitaria in terza posizione assoluta a -1 da De Vleminck e a -9 dal leggendario Eddy Merckx.

CLASSIFICA VINCITORI CLASSICHE MONUMENTO

1. Eddy Merckx (Belgio) 19

2. Roger De Vlaeminck (Belgio) 11

3. Fausto Coppi (Italia) 9

3. Costante Girardengo (Italia) 9

3. Sean Kelly (Irlanda) 9

3. Tadej Pogacar (Slovenia) 9

7. Rik Van Looy (Belgio) 8

7. Mathieu Van der Poel (Paesi Bassi) 8