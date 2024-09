Ciclismo, Elisa Balsamo torna alla vittoria: sigillo spettacolare al Giro di Romandia, battuta Kopecky

Elisa Balsamo ha vinto la prima tappa del Giro di Romandia, evento di livello World Tour che anima la marcia verso gli Europei di settimana prossima e i Mondiali di fine mese. La velocista italiana si è imposta sul traguardo di Losanna (Svizzera), al termine di una frazione di 134 km scattata da La Grande Béroche e caratterizzata da un percorso che proponeva tre GPM di terza categoria e uno strappo di 2,2 km al 4,6% di pendenza media nel finale.

La sprinter della Lidl-Trek è stata eccezionale sull’arrivo in leggera salita, rendendosi protagonista di una fantastica rimonta ai danni della belga Lotte Kopecky. La Campionessa del Mondo ha lanciato troppo presto la volata, mentre l’azzurra è stata tatticamente impeccabile e si è regalata una bella soddisfazione in terra elvetica, precedendo la portacolori del Team SD Worx-Protime e la tedesca Liane Lippert (Movistar).

La 26enne piemontese, che non correva in gruppo dal 24 agosto (quarto posto alla Classic Lorient dopo il Tour de France), è tornata al successo dopo più di cinque mesi dalla spettacolare doppietta tra Trofeo Binda e Brugge-De Panne a fine marzo, alzano le braccia al cielo per la quinta volta in stagione.

Elisa Balsamo indossa la maglia di leader della classifica generale con quattro secondi su Kopecky e 6” su Lippert. Domani la seconda tappa: 102 km da Chippis a Vercorin con un micidiale arrivo in salita (9,6 km all’8,2% di pendenza media).