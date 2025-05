Classica di Francoforte 2025, Michael Matthews trionfa in volata. Settimo Oldani

Il guizzo del campione. Michael Matthews trionfa nella classica di Francoforte e torna alla vittoria quasi otto mesi dopo l’ultima volta. Il 34enne australiano ha così ottenuto il quarantatreesimo successo della carriera, bruciando in volata il danese Magnus Cort, che non è riuscito a completare il lavoro della sua Uno-X Mobility. Perfetto lo spunto del corridore della Jayco AlUla, che ha trovato il momento giusto in una volata di gruppo davvero complicata.

La corsa ha vissuto una prima fuga iniziale con il francese Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels) e l’australiano Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe), che hanno anche preso sei minuti di vantaggio, prima di essere recuperati dal gruppo. Dopo l’ultimo passaggio sul Mammolshain il gruppo si è spezzato ed hanno provato a prendere un po’ di margine Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Gregor Mühlberger (Movistar Team).

All’inseguimento dei tre sono poi andati Neilson Powless (EF Education – EasyPost) e Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), ma il gruppo ha chiuso ogni tentativo di fuga, con gli ultimi 15 chilometri che sono serviti come preparazione della volata.

Splendido il lavoro della Uno-X Mobility che si è messa in testa al gruppo a tirare per portare alla vittoria Magnus Cort. Nel momento decisivo, però, ad avere lo spunto migliore è stato Matthews, che ha battuto sul traguardo di Francoforte proprio il danese e lo spagnolo Jon Barrenetxea (Movistar). Il migliore degli italiani è stato Stefano Oldani (Cofidis), che ha concluso al settimo posto, mentre appena fuori dalla Top-10 si sono piazzati Alessandro Covi (UAE Team Emirates ed Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious).