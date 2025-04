Dominik Fischnaller esalta la pista ‘Eugenio Monti’: “200-300 discese più degli avversari per avere un vantaggio”

Un sogno che si realizza. Dopo una vita passata lontano da casa, finalmente l’icona azzurra dello slittino Dominik Fischnaller può godere della sua pista. Pochi giorni fa è infatti stato inaugurato il nuovo budello di Cortina d’Ampezzo che, come sappiamo, ospiterà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un lavoro straordinario, effettuato in tempi rapidissimi a seguito di molteplici ritardi e altrettante polemiche.

La medaglia di bronzo a Pechino 2022 è stata intercettata dai microfoni di Salotto Bianco – rubrica a cadenza settimanale condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi in onda sul canale YouTube di OA Sport – per fornire delle prime importanti impressioni sul tracciato non nascondendo una grande, grandissima gioia.

“È davvero fantastico – ha detto l’atleta – da quando sono qua le condizioni sono ottime, io sono contentissimo di avere la pista a casa. Finalmente non dobbiamo più andare all’estero per fare gli allenamenti. Il budello ha delle caratteristiche particolari, facili da scendere, ma con alcune insidie. In particolare la curva 3 e 4 sono difficili. Lì è possibile fare un errore grave. Ma se possiamo fare tante discese, allora si può fare la differenza. Si può recuperare? Sì, noi sì. Magari gli altri no. Almeno speriamo”.

Stando alle parole di Fischnaller, sembra che il tracciato presenti alcune similitudini con altri budelli. Ma la vera arma secondo l’azzurro sono gli allenamenti: “Sicuramente ha un po’ di Schönau am Königssee, un po’ di Igls, un po’ di Lake Placid. Ha un po’ di tutto secondo me. Stare qui è un grandissimo vantaggio. Noi puntiamo a fare cento, duecento, trecento discese in più rispetto agli altri, così possiamo avere un vantaggio”.

In ultimo il nativo di Bressanone ha chiosato: “Io sono sceso anche a Torino (nel budello di Cesana, ndr), ho fatto lì un paio di discese ma quella pista ha chiuso. Ora sono qui a Cortina, a solo un’ora da casa mia. Questo è fondamentale per tutto il mondo dello slittino, dello skeleton e del bob per avere un futuro con giovani. Gli anni passati abbiamo fatto fatica. Cosa rispondere a chi dice che siamo in dodici a praticare questo sport in Italia? Adesso crescerà, non siamo mai stati in dodici, ma con questa pista ci sarà più gente che avrà voglia di praticare lo slittino”.

LA PUNTATA COMPLETA DI SALOTTO BIANCO