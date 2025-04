Domani la Freccia del Brabante femminile 2025. Torna alle gare Longo Borghini. Vos tenta il colpaccio

Sarà un fine settimana davvero intenso quello che il calendario propone agli appassionati del grande ciclismo. Così come in campo maschile il lungo week end di Pasqua inizia, anche per le donne, con la Freccia del Brabante di domani, prologo dell’attesissimo Amstel Gold Race di domenica.

La corsa in linea, giunta alla nona edizione, parte da Lennik e arriva, dopo 125,7 chilometri, ad Overijse. Si corre per stabilire chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Elisa Longo Borghini, vincitrice dello scorso anno davanti a Demi Vollering e all’australiana Alexandra Manly.

Un percorso movimentato fin dai primi chilometri propone ben diciannove salite da affrontare. Il penultimo ostacolo di giornata è l’Holstheide, 1 km al 4,9% di pendenza media, prologo all’arrivo sul traguardo finale di Overijse, 1,4 km al 3,6%. Negli ultimi quaranta chilometri le atlete entrano nel circuito finale da ripetere due volte.

Dopo aver ricevuto l’ok dei medici per il rientro torna alla corse Elisa Longo Borghini. La campionessa della UAE Team ADQ rientra in gara dopo aver smaltito la commozione cerebrale subita al Giro delle Fiandre e si ripresenta ai nastri di partenza senza pretese eccessive, vogliosa di testare le proprie sensazioni in vista dei prossimi appuntamenti. In quella che potrebbe presentarsi come una corsa difficile e selettiva sono diverse le atlete in grado di poter dire la propria in ottica vittoria. L’eterna Marianne Vos della Team Visma | Lease a Bike, la connazionale Mischa Bredewold della Team SD Worx – Protime e la francese Evita Muzic della FDJ – SUEZ sembrano partire in leggero vantaggio rispetto alle rivali. La UAE Team ADQ può puntare sul tandem Eleonora Camilla Gasparrini– Silvia Persico per provare a piazzare la zampata vincente.