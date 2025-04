Darderi-Gaston oggi in tv, ATP Marrakech 2025: orario, programma, streaming

Dopo aver ritrovato finalmente un po’ di fiducia la scorsa settimana arrivando in finale al Challenger di Napoli (e vedendo sfumare il titolo al tie-break del terzo set contro Vit Kopriva), Luciano Darderi vuole confermarsi su buoni livelli anche nel circuito maggiore e sfida oggi Hugo Gaston con in palio un posto ai quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech.

L’italo-argentino numero 7 del seeding può cominciare a svoltare la sua stagione dopo una lunga crisi di risultati, ma l’esame odierno si preannuncia importante e non semplice contro l’ostico mancino francese. Darderi ha vinto l’unico scontro diretto disputato sul rosso a Cordoba nel 2023, mentre la sfida più recente ha visto il trionfo di Gaston sul cemento di Indian Wells poche settimane fa per 6-3 6-3.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Gaston, ottavo di finale dell’ATP Marrakech 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.10) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-GASTON MARRAKECH 2025

Giovedì 3 aprile

Centre Court – Inizio alle ore 13.00

P. Herbert (Q) vs M. Bellucci (8)

A seguire

T. Griekspoor (1) vs P. Carreño Busta

A seguire

Luciano Darderi (7) vs H. Gaston

PROGRAMMA DARDERI-GASTON MARRAKECH 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 20.10) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.